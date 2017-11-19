Морозов и Пригода выиграли заплывы на этапе Кубка мира по плаванию в Сингапуре

Россиянин Владимир Морозов победил в плавании на 100 метров вольным стилем на этапе Кубка мира в Сингапуре. На дистанции 200 метров брассом первенствовал ещё один представитель России Кирилл Пригода, а замкнул тройку призёров его соотечественник Антон Чупков.
Плавание. Кубок мира. Восьмой этап. Сингапур
Мужчины
Вольный стиль. 100 м
1. Владимир Морозов (Россия) – 45,56.
2. Чад Ле Кло (ЮАР) – 46,00.
3. Синри Сиура (Япония) – 46,82.
Брасс. 200 м
1. Кирилл Пригода (Россия) – 2.01,18.
2. Дайя Сето (Япония) – 2.01,30.
3. Антон Чупков (Россия) – 2.01,65.
Спина. 50 м
1. Павел Санкович (Беларусь) – 22,82.
2. Дзуни Кога (Япония) – 22,97.
3. Сю Цзяю (Китай) – 23,18…
6. Владимир Морозов (Россия) – 23,85.
Комплексное плавание. 200 м
1. Дайя Сето (Япония) – 1.51,88.
2. Риосуке Ирие (Япония) – 1.54,44.
3. Кеннет То (Гонконг) – 1.55,11.
4. Кирилл Пригода (Россия) – 1.55,17.