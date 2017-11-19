Шаповалова: Родченков хочет получить всемирную славу, но получит лишь негатив

Российская лыжница Евгения Шаповалова, пожизненно отстранённая Международным олимпийским комитетом от участия в Играх, рассказала об эмоциях от сложившейся ситуации, а также попыталась понять мотивы поведения информатора ВАДА Григория Родченкова.

«Конечно, во время сочинских игр никто и предположить не мог, что мы окажемся в такой ситуации. Вся шумиха вокруг нас появилась 11 месяцев назад, и с той минуты каждый день мы проживаем как на вулкане. Невозможно правильно настроиться на работу, вся эта история очень давит психологически. Это невыносимо. Ты постоянно думаешь, дадут ли тебе бегать, появится ли шанс или ты останешься под дисквалификацией. Когда услышала о своём отстранении, то слёзы лились рекой. Я сразу стала звонить Елене Вальерьевне Вяльбе, твердить: «Мы не виноваты». Конечно, она поддержала, верила мне. Но сложилась такая ситуация, в которой мы бессильны.

Что касается Родченкова, то у меня складывается впечатление, что он просто хочет получить всемирную славу. Но получит он лишь негатив. Бог ему судья. Ничего плохого о нём говорить не хочу, но обвинять всю страну в нарушении антидопинговых правил – это слишком», — приводит слова Шаповаловой «RT на русском».