Женская сборная России проиграла второй матч кряду на ЧЕ по кёрлингу

Женская сборная России по кёрлингу во втором матче кругового турнира чемпионата Европы в Санкт-Галлене в экстра-энде уступила команде Шотландии со счётом 7:8. Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех и Алина Ковалёва потерпели второе поражения кряду. Накануне они оказались слабее сборной Турции. В вечерней программе 19 ноября россиянки встретятся с итальянками.
Кёрлинг. Женщины. Чемпионат Европы. Санкт-Галлен, Швейцария
Россия – Шотландия – 7:8 (0:2, 2:0, 1:0, 0:2, 0:1, 0:0, 1:0, 2:0, 0:2, 1:0, 0:1)