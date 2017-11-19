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Женская сборная России проиграла второй матч кряду на ЧЕ по кёрлингу

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Женская сборная России по кёрлингу во втором матче кругового турнира чемпионата Европы в Санкт-Галлене в экстра-энде уступила команде Шотландии со счётом 7:8. Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех и Алина Ковалёва потерпели второе поражения кряду. Накануне они оказались слабее сборной Турции. В вечерней программе 19 ноября россиянки встретятся с итальянками.

Кёрлинг. Женщины. Чемпионат Европы. Санкт-Галлен, Швейцария
Россия – Шотландия – 7:8 (0:2, 2:0, 1:0, 0:2, 0:1, 0:0, 1:0, 2:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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