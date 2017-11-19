Засеев: я родом из села Михайловское, а там, кроме борьбы, ничего и не было

Российский борец-вольник Алан Засеев, выигравший турнир «Аланы» во Владикавказе в весе до 74 кг, рассказал, как начал заниматься борьбой.

«Турнир „Аланы“ для меня — как этап подготовки к турниру Ярыгина. Любая победа придает уверенность. Изменится регламент проведения соревнований, взвешиваться придется два дня — но это не пугает меня. Мы с моим тренером Вячеславом Багаевым подготовимся как надо. Мой рабочий вес на сегодня — 79 кг.

Всегда хотел заниматься боксом. Но когда я учился в четвёртом классе, пацаны стали ходить на борьбу, стали выделяться — и мне тоже хотелось быть лидером. Пришлось пойти. Я родом из села Михайловское, а там, кроме борьбы, ничего и не было. Зал был маленький, даже один ковёр туда не вмещался», — приводит слова Засеева официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.