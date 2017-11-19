Матвеева — вторая в спринте в Елливаре, Крюков и Белорукова — третьи

Россиянка Наталья Матвеева заняла второе место в классическом спринте на соревнованиях Международной федерации лыжного спорта в Елливаре (Швеция), проиграв только шведке Стине Нильссон. Замкнула тройку призёров ещё одна российская лыжница Юлия Белорукова.
В мужском спринте первое и второе места заняли шведы Оскар Свенссон и Теодор Петерсон. Олимпийский чемпион Никита Крюков финишировал в финале третьим.
Лыжные гонки. Отборочные соревнования FIS на Кубок мира. Елливаре, Швеция
Мужчины. Спринт. Классический стиль
1. Оскар Свенссон (Швеция).
2. Теодор Петерсон (Швеция).
3. Никита Крюков (Россия).
4. Александр Панжинский (Россия).
5. Максим Вылегжанин (Россия).
6. Антон Гафаров (Россия).
Женщины. Спринт. Классический стиль
1. Стина Нильссон (Швеция).
2. Наталья Матвеева (Россия).
3. Юлия Белорукова (Россия)…
5. Евгения Шаповалова (Россия).