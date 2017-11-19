Морозов и Пригода — призёры итогового общего зачёта Кубка мира по плаванию

Россиянин Владимир Морозов занял второе место в итоговом общем зачёте Кубка мира по плаванию на короткой воде. Владимир по итогам всех этапов соревнований, завершившихся 19 ноября в Сингапуре, набрал 273 очка, уступив только южноафриканцу Чаду ле Кло, в активе которого 402 очка. Замкнул тройку лидеров ещё один россиянин Кирилл Пригода (228 баллов).

Среди женщин победительницей Кубка мира стала шведка Сара Сьострём, набравшая 578 очков. Второе место заняла венгерка Катинка Хошсу (446), а на третьей позиции — голландка Раноми Кромовидьойо (272). Россиянка Юлия Ефимова заняла 19-е место, заработав 18 баллов.