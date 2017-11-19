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Прямая видеотрансляция матча 1/16 финала Кубка вызова «Динамо-Виктор» — «Слога»

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Ставропольское «Динамо-Виктор» в ответном матче 1/16 финала Кубка вызова на своей площадке примет сербский клуб «Слога Змартфорс». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени. Накануне подопечные Сергея Клёнова разгромили сербов со счётом 37:26. Обе встречи, по договорённости команд, пройдут в Будённовске.

«Динамо-Виктор» стартовал в кубке вызова с 1/32 финала, где обыграл литовскую «Швиесу». В первом матче россияне победили со счётом 25:24, а во втором оказались сильнее более уверенно — 36:24.

Посмотреть прямую видеотрансляцию этой встречи можно на официальном сайте Федерации гандбола России.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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