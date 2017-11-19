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Россияне — третьи в эстафете на этапе Кубка мира по санному спорту в Инсбруке

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Сборная России заняла третье место в эстафете по санному спорту на этапе Кубка мира в Инсбруке. В составе российской команды выступали Екатерина Батурина, Семён Павличенко, а также двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов. Победили немцы, а второй результат показали представители Канады.

Напомним, что ранее Павличенко победил в мужских соревнованиях.

Санный спорт. Кубок мира. Первый этап. Инсбрук, Австрия
Эстафета

1. Германия – 2.10,667.
2. Канада – 2.11,025.
3. Россия (Екатерина Батурина, Семён Павличенко, Александр Денисьев/Владислав Антонов) – 2.11,044.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Екатерина Батурина Семён Павличенко
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