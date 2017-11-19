Лыжники Белов и Вылегжанин включены в состав сборной РФ на 1-й этап Кубка мира

Пожизненно отстранённые МОК российские лыжники Евгений Белов и Максим Вылегжанин включены в состав сборной России на первый этап Кубка мира, который пройдёт в Руке (Финляндия), сообщает «Р-Спорт».

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составом команды по итогам соревнований, завершившихся в Елливаре (Швеция).

Мужчины: Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Евгений Белов, Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Алексей Виценко;

Женщины: Юлия Чекалева, Наталья Непряева, Анна Жеребятьева, Мария Гущина, Анастасия Седова, Дарья Веденина, Наталья Матвеева, Юлия Белорукова, Анна Нечаевская.

Добавим, что FIS огласит своё решение по шести российским лыжникам, в число которых входят Белов и Вылегжанин, 23 ноября, а этап Кубка мира в Руке пройдёт с 24 по 26 ноября.