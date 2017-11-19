«Кубань» вышла в групповой этап Кубка ЕГФ, обыграв «Астраханочку»

Гандболистки «Кубани» вышли в групповой этап Кубка ЕГФ. В ответном матче третьего квалификационного раунда турнира подопечные Евгения Трефилова на своей площадке обыграли «Астраханочку» со счётом 33:29. Первый матч в Астрахани завершился победой волжской команды — 29:27. В итоге по сумме двух встреч участие в Кубке ЕГФ продолжит «Кубань».

Отметим, что в матче принимали участие сразу 11 гандболисток, вызванных в сборную России на заключительный перед чемпионатом мира сбор.

Гандбол. Кубок ЕГФ. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч. Краснодар

«Кубань» (Краснодар) — «Астраханочка» (Астрахань) — 33:29 (18:14).

Первый матч – 27:29.