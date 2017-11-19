Зубков: бобслеистам РФ приходится выступать на старой технике

Российские бобслеисты неудачно выступили на двух стартовых этапах Кубка мира в США, ни разу не поднявшись выше 10-го места. Причины объяснил президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков.



«Я хочу напомнить, что нам приходится выступать на старой технике, в то время как все наши основные соперники обзавелись в олимпийском сезоне новыми машинами. Тот же Александр Касьянов вчера во втором заезде показал безошибочное пилотирование, к нему не может быть никаких претензий. Но итоговый результат оставляет желать лучшего», — приводит слова Зубкова пресс-служба ФБР.

Экипаж Касьянова — 11-й во втором старте в четвёрках на этапе КМ в Парк-Сити