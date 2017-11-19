«Динамо-Виктор» вышло в 1/8 финала Кубка вызова по гандболу

Гандболисты «Динамо-Виктор» во втором матче 1/16 финала Кубка вызова уступили сербской «Слоге» со счётом 29:31. 7 раз в составе хозяев отличился Антон Отрезов, 6 мячей на счетуИвана Харитонова.



Накануне первый матч, который по согласованию сторон также прошёл в Будённовске, завершился победой российской команды со счётом 37:26. В итоге по сумме двух встреч (66:57) в 1/8 финала вышло «Динамо-Виктор».



Гандбол. Кубок вызова. Мужчины. 1/16 финала. Второй матч. Будённовск



«Слога» (Сербия) — «Динамо-Виктор» (Россия) – 31:29 (13:13).

Первый матч – 26:37.