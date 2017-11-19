Дзюдоист Занкишиев выиграл этап Гран-при в Нидерландах

Российские дзюдоисты завоевали три медали в заключительный соревновательный день этапа Гран-при в Нидерландах.

Победителем соревнований в весовой категории до 100 кг стал Казбек Занкишиев, одолевший в финале представителя Швеции Жоакима Дварби.

Магомед Магомедов стал серебряным призёром в весовой категории до 90 кг, проиграв в решающей схватке сербу Александру Куколю.

Бронзовую награду в весовой категории свыше 100 кг завоевал Сослан Бостанов. В схватку за третье место Бостанов вышел через утешительные бои и в медальном поединке выиграл у соотечественника Мусы Туменова. Туменов в полуфинале уступил будущему победителю – голландцу Рою Мейеру.