Шпажисты РФ выиграли этап Кубка мира в Италии

Мужская сборная России выиграла командные соревнования по фехтованию на шпагах на этапе Кубка мира, который проходил в Леньяно (Италия).

Россияне Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос вступили в борьбу с 1/8 финала, где обыграли команду Китая со счётом 45-29. Затем в четвертьфинале взяли верх над сборной Венгрии – 43-40, а в полуфинале одолели Южную Корею — 45-43. В финале россияне одержали уверенную победу над шпажистами из сборной Италии со счётом 45-35.

В матче за третье место сборная Южной Кореи победила команду Франции со счётом 43-42.