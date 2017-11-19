Махов: на сегодняшний день у меня одна цель — Токио-2020

Трёхкратный чемпион мира Билял Махов рассказал, как далась ему победа на турнире «Аланы-2017» и о своих планах на будущее. Самым сложным для Махова получился полуфинал против грузина Георгия Мешвелдишвили, по ходу которого россиянин уступал 3:10, но смог-таки вырвать победу со счётом 11:10.

«В какой-то момент я понял, что могу проиграть. Но в моей голове отчётливо сидела мысль, что допустить этого никак нельзя. С Георгием Мешвелдишвили борюсь не впервые — мы уже боролись на турнире Алиева в Каспийске, и он с тех пор сильно заматерел. Плюс на меня ещё соперники выходят с особым настроем. Например, Заур Козонов. Парень отлично настроился на меня, вышел с намерением победить. Я его прекрасно понимаю, себя помню в прошлом, когда я был молодой и выходил не просто победить — я выходил драться за победу, хотел сделать всё от себя зависящее. Мне приятно, что мне сегодня, во-первых, удалось победить, а во-вторых — ощутить на себе серьёзное сопротивление. И ведь сегодня мы боролись в Осетии, в республике легендарных тяжеловесов, здесь у всех горят глаза. В Козонове я вижу большой потенциал, и если он будет его развивать — мне придётся сильно напрягаться. Но я готов. Меня радует его желание и настрой. Мне нельзя расслабляться.



Заострен я всё ещё исключительно на борьбе. Да, если бы на Олимпиаде получилось как-то по-другому, сейчас был бы другой разговор, но я уступил, и сейчас пытаюсь реабилитировать своё имя в борьбе. Но от идеи выступать в UFC я не хочу отказываться. У меня сейчас нет возможности поехать в Америку и тренироваться в моем UFC-шном клубе «K-dojo», поэтому, отозвался Абдулманап Нурмагомедов, поддержал меня — и я стал членом команды «Eagles MMA». Таким образом, в России я буду тренироваться с «Eagles MMA», а в США — с «K-dojo». Но приоритет на сегодняшний момент — отбор на чемпионат Европы, который состоится весной в Каспийске.

Скажем так: у меня на сегодняшний день одна цель — это Токио-2020, но время терять нельзя, и уже сейчас нужно тренироваться как можно больше, бороться как можно больше, и делать то, что нам нравится и, по возможности, радовать болельщиков», — приводит слова Махова пресс-служба ФСБР.