Аронян победил Гири и вышел в лидеры 4-го этапа серии Гран-при ФИДЕ в Испании

На заключительном, четвёртом, этапе серии Гран-при ФИДЕ в Пальма-де-Мальорке (Испания) в рамках четвёртого тура Левон Аронян выиграл у Аниша Гири, единолично возглавив турнирную таблицу. Также победы одержали: Теймур Раджабов (над Хикару Накамурой), Эрнесто Инаркиев (над Дин Лижэнем), Пентала Харикришна (над Франсиско Вальехо), Дмитрий Яковенко (над Павлом Эльяновым) и Рихард Раппорт (над Йон Людвигом Хаммером). Пётр Свидлер сыграл вничью с Максимом Вашье-Лагравом, Александр Рязанцев — с Евгением Томашевским, а Ли Чао — с Борисом Гельфандом.



Положение после четырёх туров:



1. Левон Аронян — 3.

2-7. Максим Вашье-Лаграв, Хикару Накамура, Дин Лижэнь, Петр Свидлер, Пентала Харикришна, Дмитрий Яковенко — по 2,5.

8-12. Аниш Гири, Теймур Раджабов, Евгений Томашевский, Рихард Раппорт, Александр Рязанцев — по 2.

13-16. Ли Чао, Павел Эльянов, Франсиско Вальехо Понс, Эрнесто Инаркиев — по 1,5.

17-18. Борис Гельфанд, Йон Людвиг Хаммер — по 1.