Саблистки РФ стали четвёртыми на этапе Кубка мира в Бельгии

Женская сборная России по сабле финишировала в командном турнире этапа Кубка мира в Сент-Никласе (Бельгия) на четвёртом месте.



Выиграв две труднейшие встречи у сборных Беларуси (45:44) и США (45:43), россиянки Анна Башта, Яна Егорян, Ольга Никитина и Светлана Шевелёва вышли в полуфинал, где уступили соперницам из Италии со счётом 38:45. Во встрече за третье место отечественные саблистки проиграли команде Южной Кореи – 34:45. А итальянки в финале были сильнее француженок – 45:40.

Накануне в личном первенстве двукратная олимпийская чемпионка по сабле Егорян заняла третье место.