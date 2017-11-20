Тарасова: чтобы исключить ошибки, надо скорректировать кое-что в голове

Фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, прокомментировала итоги этапа Гран-при во Франции, который россияне выиграли, несмотря на ошибки партнёрши в произвольной программе.

«В сравнении с предыдущими стартами каждый последующий получается чуть лучше. Да, во Франции были у меня ошибки на прыжке, на втором выбросе, но по эмоциям, подаче программ здесь было лучше. С каждым стартом прибавляем в эмоциях, стараемся кататься друг для друга, для зрителей, танцевать. Это снимает напряжение. Выходишь на произвольную программу, начинает играть веселая музыка, тебе становиться весело и отвлекает от напряжения.

В программах ничего не поменяли. Всё так, как было на «Кубке Ростелекома». Думаю, ближе к финалу что-то поменяем, доработаем, исправим. Прежде всего, в голове надо скорректировать какие-то моменты, чтобы исключить ошибки.

Что происходит в голове, когда допускаешь досадную ошибку и нужно катать программу дальше? Ты понимаешь, что совершил ошибку, потерял много баллов на каскаде и начинаешь следить за каждым своим шагом, каждым уровнем, более внимательно контролируешь себя. У меня лично всегда так было. Может быть, поджимаешься, но ненадолго. Дальше все приходит в норму, и в этот раз я ехала потом легко, свободно. Мне передались Вовины эмоции. Всё было нормально.

Общаемся ли во время проката? Встречаемся глазами, взглядами, ничего не говорим, но в любой ситуации чувствуем поддержку друг друга. В этот раз Вова, думаю, увидел мои дикие глаза, и успокоил меня своим взглядом, передал мне своё спокойствие и уверенность», — приводит слова Тарасовой пресс-служба ФФККР.