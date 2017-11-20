Морозов: финал Гран-при рассматриваем как тренировочный старт перед Олимпиадой

Фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал итоги этапа Гран-при во Франции и выход в финал серии второй год подряд.



«Если не считать ошибок, то прогресс есть, в произвольной программе стал больше темп, и короткую мы прокатали гораздо чище. Сделали все элементы на высокие уровни. Новые программы, более сложные, более интересные. Плюс с самого начала мы стали делать четверной подкрут. В прошлом сезоне включили этот элемент только на чемпионате мира. То есть мы начали этот сезон с того, что показали лишь в конце прошлого сезона. Мы удачно стартовали на этапах Гран-при и «челленджере». Так что постепенно идём вперёд.



В финале выступят все сильные пары. Это будет как прикидка перед Олимпийскими играми. Поэтому рассматриваем финал Гран-при как тренировочный старт перед главными турнирами сезона. Интересно будет. Будут, повторяю, сильные соперники. Но мы постараемся на это не отвлекаться. Наша задача прокатать свои программы чисто.



Какое место занимаем в сборной России? На данный момент в парном катании первое. Но это не означает, что у нас есть огромный запас, что нам не дышат в спину другие пары. И это не повод, чтобы расслабляться. Наоборот, мы понимаем, что должны работать ещё больше и не сбавлять оборотов. Конкуренция – это всегда хорошо», — приводит слова Морозова пресс-служба ФФККР.

Фигуристы Тарасова и Морозов стали победителями этапа Гран-при во Франции