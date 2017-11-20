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Женская сборная России потерпела 3-е поражение подряд на ЧЕ по кёрлингу

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Женская сборная России потерпела поражение от команды Италии в матче чемпионата Европы по кёрлингу, который проходит в Санкт-Галлене (Швейцария) со счётом 8:9 (1:0, 0:3, 2:0, 0:1, 2:0, 0:1, 1:0, 0:1, 2:0, 0:3).

Российская сборная в составе Анны Сидоровой, Маргариты Фоминой, Александры Раевой, Нкеируки Езех и Алины Ковалёвой потерпела поражение во всех трёх проведённых матчах турнира.

20 ноября российские кёрлингистки сыграют против хозяек чемпионата — спортсменок из Швейцарии, а также против команды Дании.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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