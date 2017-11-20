Бьонтегорд: я заставлю Бьорндалена уйти на пенсию

Норвежец Эрленн Бьонтегорд, уверенно выигравший масс-старт на домашних предсезонных соревнованиях биатлонистов в Шушёене, прокомментировал своё выступление, а также пообещал отправить легендарного Уле-Эйнара Бьорндалена на пенсию.



«По ходу прошлого сезона я часто нервничал, был неуверен в себе, но сегодня всё было отлично. Упорные тренировки этой осенью дают свои плоды.



Уле-Эйнар продолжает выступать, потому что ждёт момента, когда кто-то придёт и займёт его место. Сделать это — моя задача. Я считаю, что способен на это в ближайшее время. Он очень долго выступал на высочайшем уровне и продолжает делать это сейчас, хотя ему уже 43 года. Но те, кто подвинет его, идут — и я сделаю свою работу так, что он уйдёт на пенсию», — приводит слова Бьонтегорда TV2.

Норвежец Бьонтегорд выиграл масс-старт в Шушёене, Шипулин — 22-й