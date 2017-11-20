Российская команда ArtTube выиграла второй этап Monaco Sportboats Winter Series

На акватории Монако прошёл второй этап серии регат Monaco Sportboats Winter Series в классах J/70 и Melges20. В регате приняло участие 27 экипажей из 9 стран, 3 экипажа представляли Россию.

Победу одержала российская команда ArtTube (Валерия Коваленко, Игорь Лисовенко, Александр Божко, Денис Рожков). У коллектива 3 победы в 8 гонках и ещё 3 призовых места, сообщает официальный сайт ВФПС. Это вторая подряд победа ArtTube в серии. Второй стала итальянская команда Mascalzone Latino Винченцо Онорато, третьей — британская команда Sorca J рулевого Питера Харрисона.

Российская команда Jane рулевого Максима Генералова заняла 12-е место. Третий российский коллектив – Josette рулевого Дмитрия Зарицкого — стал 25-м.