Каспер, возглавляющий FIS с 1998 года, намерен избираться на шестой срок

Президент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер намерен участвовать в выборах главы организации, которые пройдут на конгрессе федерации в Греции в мае 2018 года, сообщает Inside the Games. 73-летний швейцарец, возглавляющий FIS с 1998 года, уведомил совет организации о готовности баллотироваться на шестой срок.

Ранее Каспер занимал пост генерального секретаря FIS.

До Джанфранко Международную федерацию лыжного спорта возглавляли швед Ивар Холмквист, норвежец Николай Рамм Эстгорд и швейцарец Марк Ходлер.