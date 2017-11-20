100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Каспер, возглавляющий FIS с 1998 года, намерен избираться на шестой срок

Другие

Президент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер намерен участвовать в выборах главы организации, которые пройдут на конгрессе федерации в Греции в мае 2018 года, сообщает Inside the Games. 73-летний швейцарец, возглавляющий FIS с 1998 года, уведомил совет организации о готовности баллотироваться на шестой срок.

Ранее Каспер занимал пост генерального секретаря FIS.

До Джанфранко Международную федерацию лыжного спорта возглавляли швед Ивар Холмквист, норвежец Николай Рамм Эстгорд и швейцарец Марк Ходлер.

Источник: Inside the Games Сообщить об ошибке
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент