Экс-депутат Худяков подаст иски в CAS о пересмотре решений по спортсменам РФ

Депутат шестого созыва Госдумы от ЛДПР Роман Худяков, исключённый из партии в 2016 году, намерен подать иски против ВАДА в Спортивный арбитражный суд о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства и пересмотре решений по олимпийской сборной России.

«Это будет несколько исков. Когда в наших российских судах мы получим все решения, мы имеем право подать в европейские суды и Европейский суд по правам человека. Почему? Потому что здесь же нарушаются и права в первую очередь человека, каждого нашего спортсмена», — цитирует Худякова «РИА Новости».