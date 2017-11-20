Ефимова снялась с чемпионата России по плаванию из-за рецидива травмы

Трёхкратный призёр Олимпийских игр и пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова снялась с чемпионата России по плаванию в короткой воде в Казани из-за рецидива травмы. Ранее Ефимова победила на дистанции 50 м брассом.



«Сегодня утром Юлия Ефимова завершила своё выступление на чемпионате России в 25-метровом бассейне, который проходит в Казани. Из-за рецидива травмы Юля снялась со всех заявленных дистанций (100 и 200 метров брасс), приняв решение не рисковать и подойти полностью здоровой к летнему сезону», — говорится в сообщении на странице Efimova Team в «Фейсбуке».