Бьонтегорд не вошёл в состав сборной Норвегии по биатлону на этап КМ в Швеции

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил состав мужской команды на стартовый этап Кубка мира, который пройдёт с 26 ноября по 3 декабря в Эстерсунде (Швеция), сообщает NRK. В заявку включены Эмиль Хегле Свендсен, Уле-Эйнар Бьорндален, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ларс Хельге Биркеланд и Хенрик Л’Абе-Лунд.

Эрленд Бьонтегорд, накануне победивший в масс-старте на соревнованиях в Шушёене, в состав не попал, так как заявка была сформирована до этих стартов. В спринте Бьонтегорд занял второе место.