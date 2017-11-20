Саханович заменит Погорилую на этапе Гран-при в Лейк-Плэсиде

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, трёхкратный призёр чемпионатов Европы российская фигуристка Анна Погорилая не сможет выступить на заключительном этапе Гран-при в Лейк-Плэсиде (США) из-за рецидива травмы спины. Соревнования пройдут 24-26 ноября.
Вместо Анны выступит двукратный серебряный призёр чемпионатов мира среди юниоров Серафима Саханович, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания России. 18 ноября Саханович стала победительницей этапа серии «челленджер» в Варшаве (Польша).