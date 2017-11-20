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Саханович заменит Погорилую на этапе Гран-при в Лейк-Плэсиде

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Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, трёхкратный призёр чемпионатов Европы российская фигуристка Анна Погорилая не сможет выступить на заключительном этапе Гран-при в Лейк-Плэсиде (США) из-за рецидива травмы спины. Соревнования пройдут 24-26 ноября.

Вместо Анны выступит двукратный серебряный призёр чемпионатов мира среди юниоров Серафима Саханович, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания России. 18 ноября Саханович стала победительницей этапа серии «челленджер» в Варшаве (Польша).

Источник: Федерация фигурного катания на коньках Сообщить об ошибке
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Анна Погорилая Серафима Саханович
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