Медицинский консультант Сайнс арестован по делу о допинге в велоспорте

74-летний французский медицинский консультант Бернар Сайнс арестован в рамках нового расследования случаев использования допинга в велоспорте, сообщает AFP. В распоряжении правоохранительных органов оказалось видео, снятое скрытой камерой, в Париже в прошлом году. На нём Сайнс, не имеющий диплома по медицине, передаёт запрещённые препараты велогонщикам.

В частности, Бернар сотрудничал с бельгийским гонщиком Франком Ванденбруком, который неоднократно обвинялся в применении допинга.

В сентябре Сайнс был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за распространение допинговых препаратов среди велосипедистов, но обжаловал приговор и ожидает пересмотра дела.