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Гандболистка Малашенко вызвана в сборную России вместо Жилинскайте

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Правая полусредняя «Астраханочки» Елизавета Малашенко заменила Викторию Жилинскайте в составе сборной России на сборе в Новогорске для подготовки к чемпионату мира в Германии, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России. Жилинскайте пропустит чемпионат мира.

Состав женской сборной по гандболу
Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»), Кира Трусова («Астраханочка»).

Полевые игроки: Дарья Самохина, Кристина Кожокарь, Елизавета Малашенко, Анна Кочетова, Карина Сабирова, Анна Шапошникова (все – «Астраханочка»), Юлия Маркова, Анастасия Макина (обе — «Динамо-Синара»), Полина Ведёхина, Дарья Дмитриева (обе — «Лада»), Ярослава Фролова, Екатерина Матлашова, Валентина Вернигорова (все — «Кубань»), Майя Петрова, Ксения Макеева, Анна Вяхирева, Юлия Манагарова, Екатерина Ильина (все – «Ростов-Дон»), Анна Пунько («Дебрецен»).

Чемпионат мира пройдёт с 1 по 17 декабря.

Источник: Федерация гандбола России Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Гандбол
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