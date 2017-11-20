Лукин: решение по РУСАДА психологически влияет на паралимпийцев

Глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин заявил, что решение ВАДА не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство психологически влияет на российских паралимпийцев.

«Решение психологически влияет. Их исполком будет в начале декабря, 5-го числа, и в середине декабря, соответственно. Там всё и решится.

Попадут ли российские спортсмены на Олимпиаду и Паралимпиаду? Вопрос следует задать осьминогу Паулю. К сожалению, он скончался, насколько я знаю. Я не пророк. Но я думаю, если Международный олимпийский и паралимпийский комитеты проявят здравый смысл и чувство того, что отвечают за нарушения допинговые не страны, и не коллективы, и не народы, а отдельные конкретные люди, которые должны отвечать, потому что это нарушение, то тогда шансы есть.

У ВАДА и РУСАДА нет директивного права. Они могут представить доклад, могут представить свои соображения. А решают, повторяю, Международный олимпийский и паралимпийский комитеты, которые скоро представят свои соображения. Если мы получим отказ, то мы тщательно подумаем вслух. Сейчас мы думаем про себя», — цитирует Лукина «РИА Новости».