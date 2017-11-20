CAS увеличил срок дисквалификации шорт-трекистки Мальковой до 20 месяцев

Спортивный арбитражный суд увеличил срок дисквалификации российской шорт-трекистки Александры Мальковой с 3 до 20 месяцев, сообщает официальный сайт РУСАДА. В начале сентября 2016 года стало известно, что Союз конькобежцев России на основании решения Дисциплинарного антидопингового комитета дисквалифицировал Малькову на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывался с 26 апреля 2016 года.

В 2014 году Малькова принимала участие в чемпионате России по шорт-треку на отдельных дистанциях. В частности, на дистанции 1000 м она продемонстрировала 19-й результат. На чемпионате России 2015 года на дистанциях 1500 м и 500 м она завоевала бронзу.