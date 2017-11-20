Лыжник Нортуг не вошёл в состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира

Двукратный чемпион Олимпийских игр — 2010 в Ванкувере, 13-кратный чемпион мира Петер Нортуг не вошёл в состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на стартовый этап Кубка мира сезона-2017/18, который стартует в Руке (Финляндия) 24 ноября, сообщается на официальном сайте Федерации лыжных гонок Норвегии.

Состав норвежцев выглядит следующим образом.

Мужчины: Эйрик Брансдал, Пол Гульберг, Сондре Тюрволл Фоссли, Йоханнес Клебо, Мартин Йонсруд Сундбю, Ханс Кристер Холунн, Финн Хоген Крог, Дидрик Тонсет, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер.

Женщины: Марит Бьорген, Мари Эйде, Катрин Харшем, Ингвильд Флюгстад Остберг, Майкен Касперсен Фалла, Хайди Венг, Рагниль Хага, Анна Свенсен, Тириль Венг, Силье Ойре Шлинн.

В рамках первого этапа состоятся соревнования в спринте классическим стилем, индивидуальные гонки на 10 и 15 километров также классическим стилем и гонки преследования свободным стилем.