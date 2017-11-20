Бьорген считает, что лыжники РФ должны соревноваться, если не будет запрета FIS

Шестикратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Марит Бьорген не уверена в виновности российских лыжников в антидопинговых нарушениях, особенно после дел норвежцев Мартина Йонсруда Сундбю и Терезы Йохауг.

«Они не сдавали положительные допинг-пробы. Никто ничего не знает. Будем исходить из того, какое решение будет принято. Я никого не сужу. Я многому научилась после случившегося в Норвегии», – приводит слова Бьорген VG.

Лыжница также заметила, что пока Международная федерация лыжных видов (FIS) не дисквалифицировала россиян, они имеют право участвовать в соревнованиях.