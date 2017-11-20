Николаева и Волженцев выиграли классические гонки на Кубке Хакасии

В посёлке Вершина Теи стартовал Кубок Хакасии по лыжным гонкам, также являющийся первым этапом Континентального кубка FIS. В первый соревновательный день спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 5 и 10 км классическим стилем.

Победу среди женщин одержала Светлана Николаева из Архангельской области (15.25,9), второй стала Лариса Рясина из Санкт-Петербурга (отставание 3 секунды), третьей — ещё одна петербурженка Полина Некрасова (+5 сек.).



Среди мужчин первенствовал Станислав Волженцев из Республики Коми (25.45,5), второе место занял Сергей Ардашев из Удмуртии (+18 сек.), сразу вслед за которым финишировал Ермил Вокуев (Республика Коми).

21 ноября спортсменам предстоит спринт свободным стилем.