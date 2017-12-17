МОК объявил требования к форме российских олимпийцев на Играх в Пхёнчхане

Международный олимпийский комитет направил национальным федерациям России по зимним видам спорта перечень требований к экипировке российских спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх в Пхёнчхане под флагом МОК. В том числе не допускается использование символики для национальной идентификации, сообщает «Р-Спорт».
Согласно документу, принципы для изготовления экипировки следующие:
— не допускается использование любых символов для национальной идентификации;
— герб страны, эмблема Национального олимпийского комитета (Олимпийского комитета России) должны быть заменены олимпийскими кольцами;
— «RUS» меняется на «OAR»;
— «Russia» меняется на «Olympic Athlete from Russia»;
— размер шрифта для слов «Olympic Athlete from» должен быть эквивалентен слову «Russia»;
— товарный знак «Team Russia» не должен использоваться на экипировке, аксессуарах и оборудовании;
— шрифт должен быть на английском языке и как можно более универсальным;
— разрешены один или два цвета национального флага, но требуется предварительное одобрение МОК, а отдельные части не должны складываться в национальный флаг;
— все настоящие принципы применяются к спортсменам, тренерам и официальным лицам;
— все пересмотренные образцы экипировки и образцы продукции нуждаются в одобрении МОК.
Международный олимпийский комитет направил национальным федерациям России по зимним видам спорта перечень требований к экипировке российских спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх в Пхёнчхане под флагом МОК. В том числе не допускается использование символики для национальной идентификации, сообщает «Р-Спорт».