Прямая трансляция матча «Кубань» — «Луч» в женской Суперлиге по гандболу
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Краснодарская «Кубань» в матче женского чемпионата России по гандболу на своей площадке встретится с московским «Лучом». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.
Подопечные Евгения Трефилова занимают четвёртое место в турнирной таблице, выиграв 7 матчей из 11 и набрав 14 очков. Команда Алексея Алексеева располагается на последней, 11-й позиции, потерпев 8 поражений и 1 встречу завершив вничью. В активе «Луча» 1 балл.
Посмотреть запись этого матча можно на официальном сайте Федерации гандбола России.
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