С легкоатлетки Юмановой сняли обвинения в употребления допинга

Дело о возможном нарушении российской легкоатлеткой Ириной Юмановой антидопинговых правил закрыто, сообщает сайт компании «Клевер Консалт», представлявшей интересы спортсменки.



Дело в отношении серебряного призёра Универсиады 2013 года в спортивной ходьбе было начато РУСАДА на основании показателей её гематологического профиля за 2012 и 2014 годы, помеченных Адаптивной Моделью ВАДА как атипичные, что было сначала расценено ведущими международными экспертами-гематологами, привлекаемыми РУСАДА, как доказательство употребления Ириной запрещённых веществ или методов.



После изучения подготовленных материалов международные эксперты были вынуждены признать, что колебания показателей паспорта крови спортсменки были вызваны естественными причинами, и обвинения в употреблении запрещённых веществ/методов были полностью сняты.