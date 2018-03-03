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Грищук и Крамник на пол-очка отстают от лидеров мемориала Таля

Грищук и Крамник на пол-очка отстают от лидеров мемориала Таля
Другие / Шахматы 0

В Музее русского импрессионизма в Москве сыграны 4-6-й туры мемориала Таля по быстрым шахматам.

Индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, сыграв вничью с россиянами Петром Свидлером и Владимиром Крамником, а также обыграв американца Хикару Накамуру, догнал в турнирной таблице Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана. В активе у лидеров по 4 очка из 6. На пол-очка отстают россияне Александр Грищук и Крамник.

Положение участников после 6-го тура

1-2. Шахрияр Мамедьяров, Вишванатан Ананд — по 4.
3-4. Александр Грищук, Владимир Крамник — по 3,5.
5-7. Хикару Накамура, Сергей Карякин, Борис Гельфанд — по 3.
8-10. Ян Непомнящий, Пётр Свидлер, Даниил Дубов — по 2.

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