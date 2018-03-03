Грищук и Крамник на пол-очка отстают от лидеров мемориала Таля
В Музее русского импрессионизма в Москве сыграны 4-6-й туры мемориала Таля по быстрым шахматам.
Индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, сыграв вничью с россиянами Петром Свидлером и Владимиром Крамником, а также обыграв американца Хикару Накамуру, догнал в турнирной таблице Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана. В активе у лидеров по 4 очка из 6. На пол-очка отстают россияне Александр Грищук и Крамник.
Положение участников после 6-го тура
1-2. Шахрияр Мамедьяров, Вишванатан Ананд — по 4.
3-4. Александр Грищук, Владимир Крамник — по 3,5.
5-7. Хикару Накамура, Сергей Карякин, Борис Гельфанд — по 3.
8-10. Ян Непомнящий, Пётр Свидлер, Даниил Дубов — по 2.
- 5 августа 2019
-
20:35
-
20:02
-
19:46
-
19:12
-
18:54
-
18:41
-
17:56
-
17:34
-
16:58
-
15:56
-
14:38
-
14:15
-
13:23
-
12:05
-
11:22
-
11:18
-
10:31
-
10:09
- 4 августа 2019
-
23:18
-
22:06
-
21:48
-
21:13
-
20:58
-
20:38
-
20:17
-
20:03
-
19:42
-
19:20
-
19:05
-
18:27
-
18:01
-
17:30
-
17:28
-
16:17
-
15:24
Партнерский контент