Голикова и Казелин стали чемпионами России в спринтерском многоборье

Конькобежцы Ангелина Голикова и Михаил Казелин стали чемпионами России в спринтерском многоборье. Соревнования проходили в Москве на катке в Крылатском.

Голикова выиграла все четыре забега (по два на дистанциях 500 и 1000 м) и набрала в сумме 152,860 балла. Второй на всех дистанциях и в общем зачёте стала Дарья Качанова (153,795), третьей — Александра Качуркина (157,745), в активе которой три третьих места и пятое во втором старте на 500 м.

Казелин выиграл оба забега на 500 м, а на дистанции вдвое длиннее был третьим и вторым. Представитель Московской области набрал в сумме 142,380 балла. Второе место поделили Михаил Козлов и Виктор Муштаков, набравшие в сумме четырёх дистанций 142,720. Отметим, что Козлов выиграл оба забега на 1000 м.