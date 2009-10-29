Токова выведена из основного состава сборной России

Одна из лидеров сборной России по бобслею Виктория Токова по решению тренерского штаба была выведена из состава основного состава. Об этом официальному сайту Федерации бобслея и скелетона России сообщил старший тренер национальной командыОлег Соколов.

«Ситуация в мировом бобслее на сегодняшний день такова, что техника у всех ведущих сборных примерно одинакова, в то же время стартовый разгон — одна из главных составляющих успеха.

Уровень теперешней физической подготовки Токовой не позволяет ей бороться за призовые места. Поэтому было принято решение дать возможность попробовать себя молодым спортсменкам. Виктория на сегодняшний день – одна из сильнейших спортсменок сборной. Согласно решению тренерского совета, она будет принимать участие в Кубке Европы, что является оптимальным вариантом для набора рейтинговых очков для участия в Олимпийских играх.

Но сезон только начинается, возможны сюрпризы. Олимпийская сборная будет окончательно формироваться в начале января», — сказал тренер.