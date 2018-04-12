Вудс подал заявку на участие в одном из крупнейших турниров в гольфе — US Open

Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс подал официальную заявку на участие US Open — втором «мэйджоре» в сезоне, на котором он не выступал с 2015 года, сообщает AP News.
Напомним, на прошлой неделе завершился первый из четырёх крупнейших турниров по гольфу в году — «Мастерс». Чемпионом стал Патрик Рид, а Вудс поделил 32-е место.
US Open в этом году пройдёт на Лонг-Айленде, на поле, где Вудс впервые сыграл на этом турнире в 1995-м. В гольфе большая часть крупных турниров из года в год меняет место проведения, и лишь некоторые соревнования закреплены за одним полем.
Тайгер — 14-кратный чемпион «мэйджоров». Все титулы он завоевал с 1997 по 2008 год, причём последнюю победу он одержал как раз на US Open. В последние годы у Вудса были проблемы со здоровьем, и он сделал две операции на спине, чтобы вернуться в гольф.
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