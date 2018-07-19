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Призёр чемпионата мира прыгунья в длину Клишина пропустит сезон

Призёр чемпионата мира прыгунья в длину Клишина пропустит сезон
Другие / Лёгкая атлетика 0

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский сообщил, что российская прыгунья в длину Дарья Клишина пропустит летний сезон и вернётся к соревнованиям в 2019 году. Дарья — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в Лондоне.

«Было принято решение ею и тренером пропустить сезон. Они готовятся к сезону-2019. Сейчас Дарья активно учится. Она в лёгком тренировочном процессе. Это не травма. Она просто хочет отдохнуть. Для спортсмена это нормально», — приводит слова Борзаковского «РИА Новости».

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