Призёр чемпионата мира прыгунья в длину Клишина пропустит сезон
Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский сообщил, что российская прыгунья в длину Дарья Клишина пропустит летний сезон и вернётся к соревнованиям в 2019 году. Дарья — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в Лондоне.
«Было принято решение ею и тренером пропустить сезон. Они готовятся к сезону-2019. Сейчас Дарья активно учится. Она в лёгком тренировочном процессе. Это не травма. Она просто хочет отдохнуть. Для спортсмена это нормально», — приводит слова Борзаковского «РИА Новости».
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