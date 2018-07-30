Украинский легкоатлет был дисквалифицирован на полгода за критику экипировки

Федерация лёгкой атлетики Украины на своём официальном сайте сообщила о дисквалификации бегуна Антона Грабовского за неэтичные высказывания в адрес экипировки сборной Украины, которая была предоставлена техническим партнёром. Спортсмен был отстранён на шесть месяцев.

По мнению представителей федерации, поступок Грабовского поставил под угрозу контракт организации с техническим партнёром и интересы легкоатлетов сборной.

Спортсмен на своей странице в «Инстаграме» опубликовал несколько фотографий в новой экипировке, иронично отозвавшись о её качестве.

Позднее на своём канале в YouTube Грабовский заявил, что не согласен с решением федерации, но попросил болельщиков не переживать за него, а также призвал своих коллег не бояться высказывать собственное мнение.