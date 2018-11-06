Окулов завоевал первое золото России на чемпионате мира по тяжёлой атлетике

Российский спортсмен Артём Окулов завоевал золото чемпионата мира по тяжёлой атлетике. Соревнования проходят в Ашхабаде.



В весовой категории до 89 кг Окулов взял вес 372 кг (166 кг в рывке и 206 кг в толчке). Второе место занял Павел Ходасевич из Беларуси – 371 кг (169 + 202). Третьим стал грузин Реваз Давитадзе – 371 кг (168 + 203).

Тяжёлая атлетика. Чемпионат мира. Ашхабад, Туркменистан

Мужчины. До 89 кг



1. Артём Окулов (Россия) – 372 кг (166 + 206)

2. Павел Ходасевич (Беларусь) – 371 (169 + 202)

3. Реваз Давитадзе (Грузия) – 371 (168 + 203)

Победа Окулова — первая для российских штангистов после возвращения на международную арену. Из-за допинга сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх 2016 года, а в октябре 2017-го после перепроверки тестов с Олимпиад 2008 и 2012 годов Федерация тяжёлой атлетики России на один год была отстранена от участия в международных соревнованиях.