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Окулов завоевал первое золото России на чемпионате мира по тяжёлой атлетике

Окулов завоевал первое золото России на чемпионате мира по тяжёлой атлетике
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Российский спортсмен Артём Окулов завоевал золото чемпионата мира по тяжёлой атлетике. Соревнования проходят в Ашхабаде.

В весовой категории до 89 кг Окулов взял вес 372 кг (166 кг в рывке и 206 кг в толчке). Второе место занял Павел Ходасевич из Беларуси – 371 кг (169 + 202). Третьим стал грузин Реваз Давитадзе – 371 кг (168 + 203).

Тяжёлая атлетика. Чемпионат мира. Ашхабад, Туркменистан
Мужчины. До 89 кг

1. Артём Окулов (Россия) – 372 кг (166 + 206)
2. Павел Ходасевич (Беларусь) – 371 (169 + 202)
3. Реваз Давитадзе (Грузия) – 371 (168 + 203)

Победа Окулова — первая для российских штангистов после возвращения на международную арену. Из-за допинга сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх 2016 года, а в октябре 2017-го после перепроверки тестов с Олимпиад 2008 и 2012 годов Федерация тяжёлой атлетики России на один год была отстранена от участия в международных соревнованиях.

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