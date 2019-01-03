Чемпионка мира по конькобежному спорту скончалась от рака в 37 лет

Конькобежка из Нидерландов Паулин ван Дётеком скончалась на 38-м году жизни после непродолжительной борьбы с раком, об этом сообщает телеканал NOS.



Карьера ван Дётеком уложилась в период с 1998 по 2012 год. Наиболее успешный отрезок в карьере Паулин пришёлся на 2007-2009 годы. В 2008 году она завоевала медаль чемпионата мира в классическом многоборье и командной гонке. Также на её счету серебро чемпионата Европы в многоборье. Спортсменка участвовала в Олимпийских играх—2006 в Турине, заняв 13-е место в забеге на 1500 метров.



Болезнь была диагностирована у Паулин летом 2018 года. У ван Дётеком остались муж и дочь. В последние годы девушка работала на телевидении, комментируя конькобежный спорт.