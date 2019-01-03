Устюгов — второй в гонке преследования на «Тур де Ски», Большунов — третий

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо стал победителем гонки преследования на 15 км свободным стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Второе место занял россиянин Сергей Устюгов, третьим к финишу пришёл ещё один представитель России Александр Большунов.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Мужчины. Оберстдорф, Германия
Гонка преследования. 15 км. Свободный стиль
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 35.07,5.
2. Сергей Устюгов (Россия) – 0,4.
3. Александр Большунов (Россия) – 1.08,2.
4. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 1.41,5.
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.42,5.
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9. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.59,2
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12. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 2.01,1.
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14. Денис Спицов (Россия) – 2.01,8.
15. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.02,4.
16. Андрей Ларьков (Россия) – 3.01,1.
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27. Максим Вылегжанин (Россия) – 3.29,8.
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40. Андрей Собакарев (Россия) – 4.53,6.
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48. Александр Бессмертных (Россия) – 5.59,0.
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Евгений Белов (Россия) — снялся с дистанции.
Глеб Ретивых (Россия) — не вышел на старт
Ранее стало известно, что норвежский лыжник Эмиль Иверсен, идущий на третьем месте в генеральной классификации «Тур де Ски», прекратил свои выступления на соревнованиях.