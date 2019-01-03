Устюгов — второй в гонке преследования на «Тур де Ски», Большунов — третий

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо стал победителем гонки преследования на 15 км свободным стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Второе место занял россиянин Сергей Устюгов, третьим к финишу пришёл ещё один представитель России Александр Большунов.



Лыжные гонки. «Тур де Ски». Мужчины. Оберстдорф, Германия

Гонка преследования. 15 км. Свободный стиль



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 35.07,5.

2. Сергей Устюгов (Россия) – 0,4.

3. Александр Большунов (Россия) – 1.08,2.

4. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 1.41,5.

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.42,5.

…

9. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.59,2

…

12. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 2.01,1.

…

14. Денис Спицов (Россия) – 2.01,8.

15. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.02,4.

16. Андрей Ларьков (Россия) – 3.01,1.

…

27. Максим Вылегжанин (Россия) – 3.29,8.

…

40. Андрей Собакарев (Россия) – 4.53,6.

…

48. Александр Бессмертных (Россия) – 5.59,0.

…

Евгений Белов (Россия) — снялся с дистанции.

Глеб Ретивых (Россия) — не вышел на старт

Ранее стало известно, что норвежский лыжник Эмиль Иверсен, идущий на третьем месте в генеральной классификации «Тур де Ски», прекратил свои выступления на соревнованиях.