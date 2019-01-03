Украинская биатлонистка Варвинец пропустит весь сезон из-за проблем с коленями

Украинская биатлонистка Ирина Варвинец сообщила, что пропустит весь сезон из-за проблем со здоровьем. Спортсменка испытывает проблемы с коленями.

«Конкретного решения я ещё не приняла, потому что не все вопросы пока что решены. Мои заключения МРТ отправлены в Германию, идёт консультация с врачами. Думаю, что раньше весны никто ничего не скажет, даже если я приму окончательное решение. Но этот сезон я пропускаю полностью.

Когда мы уже стали на лыжи во время сезона, эта проблема с коленями не так чувствовалась, как во время летней подготовки. Летом нужно было много кросс-походов делать, ходить по горам – вот тогда это было проблемой», — цитирует Варвинец XSport.ua.

Варвинец неудачно выступила на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея), но выиграла золотые медали в спринте и смешанной эстафете на чемпионате Европы в Риднау. Спортсменка весной 2018 года объявила, что возьмёт паузу в карьере из-за проблем со здоровьем.