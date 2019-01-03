Крянин: Устюгов делал всё, что возможно, но Клебо был похитрее на финише

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал результат гонки преследования на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Гонку выиграл норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, вторым стал россиянин Сергей Устюгов.

«Сергей делал всё, что возможно. Это что касается тактики. Единственное, Клебо оказался подготовленным к такой тактике и был похитрее на финише. Но Сергей показал борьбу и, думаю, делал всё правильно: пытался оторваться по дистанции. Но это не получилось.

Впереди два старта, и на заключительном подъёме у Сергея будет преимущество, так что борьба ещё впереди. Главное, чтобы не было большого отставания.

Что касается Большунова, то впереди ещё «классика», где у него преимущество, и он может отыграть отставание. Главное — поправить позиции перед главным подъёмом. И ещё есть на это возможность. Пока ничего страшного нет», — приводит слова Крянина «Р-Спорт».