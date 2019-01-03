Легков: Устюгову по силам обойти Клебо, картина на «Тур де Ски» очень хорошая

Олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Легков считает, что соотечественнику Сергею Устюгову по силам выиграть многодневку «Тур де Ски». Сегодня, 3 января, Устюгов занял второе место в гонке преследования в Оберстдорфе (Германия). Уступив норвежцу Йоханнесу Хёсфлоту Клебо. В общем зачёте многодневки Устюгов проигрывает Клебо 5,4 секунды.

«В финишном спринте Клебо сейчас выглядит посильнее, но это не значит, что он всегда сильнее. Сергею по силам его обыграть, придётся сделать это в следующий день. В целом картина в Туре очень хорошая, я надеюсь, что Устюгов будет бороться за победу.

«Устюгов очень хорошо может пройти в гору, но есть доля вероятности, что в гору может не пойти или лыжи могут не поехать. Но пока всё идёт так, как было тогда, когда он победил в 2017 году. Силы есть, тогда он показал, что в гору идёт очень хорошо, так что перспективы хорошие, будем надеяться, что всё получится», — цитирует Легкова ТАСС.

Заключительный этап «Тур де Ски» пройдёт в Валь-ди-Фьемме (Италия) 5 и 6 января.