Клебо: слышал, как Устюгов что-то рычал, видимо, злился на меня

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал победу в гонке преследования на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе. Клебо опередил россиянина Сергея Устюгова, занявшего второе место.

«Гонка была брутальной, очень тяжёлой. Я понимал, что Устюгов сможет меня быстро догнать. Было лучше встать ему за спину. Когда он мощно шёл в первый подъём, я подумал, что отстану и не смогу держать темп. К счастью, Устюгов сбавил.

В конце гонки я думал, что стоит выйти на первую позицию, тогда мне будет легче проходить повороты на спуске к стадиону. Мы оба на последнем подъёме сильно сбавили.

На предпоследнем круге я слышал Устюгова, слышал, как он бежит и что-то рычит. Думаю, что он злился на меня, что я не хочет тянуть его. Но с другой тактикой у меня бы не было шансов на победу.

Понимаю, что сегодня было очень тяжело. И дальше будет тоже трудно. Но я должен продолжать», — приводит слова Клебо Nettavisen.